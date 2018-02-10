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Elif Gönlüm'den çok konuşulacak açıklama

MAGAZİN HABERLERİ | 10.02.2018 10:17 | Son Güncelleme

Eşine hâlâ aşık olduğunu söyleyen Elif Gönlüm, ihanetle ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı

Elif Gönlüm'den çok konuşulacak açıklama

Evliliklerinde 13 yılı geride bırakan Elif-Kerem Gönlüm çifti merak edilenlerini Behzat Uygur'a anlattılar... Eşine hâlâ aşık olduğunu söyleyen Elif Gönlüm, ihanetle ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı!

Elif Gönlüm kocasına aşkını şu şözlerle ifade ediyor: Kerem hassastır. Sert görünür ama kırılgandır. Nazik bir erkek, hayranım ona. Hiçbir zaman değişmedi. Genetiği böyle kocamın. Zor bir iş yapıyor. Deplasmana gidiyor, yoruluyor. O eve dinlenmeye ve bizi yaşamaya geliyor. Kocamla hep güzel anlar geçirmeye çalışan bir kadınım.

KEREMLE DOĞMUŞ GİBİYİM

Keremsiz bir hayat düşünemiyorum. Kerem’le doğmuş gibiyim. Genç yaşta tanıştığımız için olabilir. Kaderimi yaşadığımı hissediyorum. Sakin, uyumlu bir adam. Her şeyi olgunlukla karşılayabilir. Bağırıp çağırdığını hiç duymadım.

Ben her şeyin affedilebilecek olduğuna inananlardanım. Aldatma olursa asla affetmeyeceğim demeyeceğim. Ne yaparsa kendine yapar herkes.

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