Elif Kaya'dan plajda akrobatik hareketler!

Şarkıcı Elif Kaya, kız kardeşi ile beraber Bodrum'da bir plajda görüntülendi.

Meraklı bakışlara aldırış etmeyen şarkıcı, plajda yapmadığını bırakmadı.

Enerjisiyle herkesin dikkatini çeken Kaya, şezlongdan denize koştu, hoplayıp zıpladı, o kadarla da kalmayıp kumların üzerinde amuda kalktı.

Yoga hareketleri yapan şarkıcı, tüm bakışları üzerinde topladı.



O anlar diğer tatilciler tarafından da şaşkınlıkla izlendi. Elif Kaya, güzel fiziğiyle de büyüledi.

