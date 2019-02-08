Elimi Bırakma dizisine sürpriz transfer! Çağla Demir hangi rolde oynuyor?

Oyuncu Çağla Demir, diziye 28. bölümden itibaren dâhil oldu. Demir, dizide ‘Defne Sezgin’ karakterine hayat verecek.

Demir, dizide ‘Defne Sezgin’ karakterine hayat verecek. İdealist bir beyin cerrahı olan Defne, İstanbul’da tek başına mütevazı bir hayat sürmektedir. Genç yaşta kaybettiği abisinin acısını hala içinde taşımaktadır. Cenk’le Defne’yi birbirlerine bağlayan şey sakladıkları büyük sır olacaktır.

Yapımcılığını Üs Yapım - Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmenliğini Adnan Güler'in yaptığı, senaryosunu Nilüfer Aydın ve Tunus Taşçı’nın kaleme aldığı “Elimi Bırakma” her bölümüyle büyük beğeni toplayarak, her Pazar en çok izlenen yapım olma unvanını da elinde bulunduruyor.

Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk'in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma'nın başrollerini Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ ve Kenan Acar gibi ünlü isimler paylaşıyor.

TRT1'in aile bağlarının önemini bir kez daha gözler önüne seren yeni dizisi Elimi Bırakma, her Pazar günü yeni bölümleri ile saat 20.00'de TRT1'de

