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Elimi Bırakma dizisine sürpriz transferler! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 02.08.2019 21:20 | Son Güncelleme

Başrollerini ‘Alp Navruz’ ve ‘Alina Boz’un paylaştığı, yapımcılığını Üs Yapım - Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği dizide değişiklikler yaşandı.

Elimi Bırakma dizisine sürpriz transferler! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Son olarak ‘İstanbullu Gelin dizisinin senaryo ekibinde yer alan ‘Ayşe Işıkmen’ ve ‘Selin Yaltaal’ hikaye yazarları olarak diziye dahil olurken, ’Hadi Be Oğlum’ filmiyle adından sıkça söz ettiren Rahşan Çiğdem İnan ise senaryo grubuna dahil olarak ikinci sezon reyting iddiasını şimdiden ilan etti.

Güçlü isimleri kadrosuna katan ekipte bir diğer değişiklik ise yönetmen koltuğunda yaşandı.

Daha önce ‘Kurt Seyit ve Şura, Kaderimin Yazıldığı Gün, Kalbimdeki Deniz’ gibi başarılı işlere imza atan Hakan İnan, ilk bölümden itibaren dizinin reji kadrosunda yer alan ‘Mücahit Akyoldaş’ ile birlikte yeni sezonda yönetmen koltuğunu paylaşacak.

Oyuncu kadrosuna da yeni isimlerin katılması gündemde olan diziye, başarılı oyuncu Nihat Altınkaya’nın dahil olacağı konuşuluyor.

İlk sezonuyla ekranlarda reyting rekorları kıran Elimi Bırakma ikinci sezonunda da senaryo grubuna kattığı güçlü isimler ve yeni rejisiyle izleyenlerin büyük beğenisini kazanmaya devam edecek. Elimi Bırakma ekibi 15 Ağustos’ta sete çıkıyor. Dizinin yeni bölümleri ise Eylül ayında seyirciyle buluşacak.
ALP NAVRUZ'A SÜRPRİZ PASTA
Elimi Bırakma dizisi oyuncusu ‘Alp Navruz’ geçtiğimiz günlerde askerlik görevini tamamlayarak İstanbul’a döndü.

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Toplantı için gittiği yapım şirketinde,Yapımcısı Süreyya Yaşar Önal tarafından hazırlattırılan sürpriz tebrik pastası ile karşılaşan oyuncu,şaşkınlığını gizleyemedi.

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