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'Elin Oğlu' Türk vatandaşı oldu, askere gitti

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.02.2018 10:33 | Son Güncelleme

Rus oyuncu Andrey Polyanin 2010 yılında Türk vatandaşı oldu ve askerlik görevinden kaçmadı

'Elin Oğlu' Türk vatandaşı oldu, askere gitti

“Elin Oğlu” programıyla yıldızı parlayan Rus oyuncu Andrey Polyanin’in, Türk vatandaşlığına geçtiği ve 2010 yılında İstanbul’da askerlik yaptığı ortaya çıktı.

Vatani görevini 66. Mekanize Piyade Tugayı Barış Gücü Komutanlığı’nda tamamlayan Polyanin, “Türkiye benim ikinci vatanım. Gerekirse hiç düşünmeden cepheye de gider, Mehmetçikle omuz omuza savaşırım” diyor.

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Türkiye serüveni ailesinin emeklilikten sonra Antalya’ya yerleşmesiyle başlayan Andrey Polyanin “Kalk Gidelim” dizisi ve “Kırımlı” filminde rol almıştı. (Hürriyet)

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