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Kendi babası yerine başka bir adamın koluna girdi!

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İLGİNÇ HABERLER  | 09.05.2019 13:53 | Son Güncelleme

Çin'de elindeki telefonla oynamaya dalan bir çocuk, kendi babası zannederek başka bir adamın koluna girdi ve bir süre yürümeye devam etti. Görüntüler, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

Kendi babası yerine başka bir adamın koluna girdi!

Çin'in en çok kullanılan sosyal medya uygulaması olan Weibo'da paylaşılan görüntülerde, küçük bir çocuğun elindeki telefonla oynarken etrafına dikkat etmediği ve kendi ailesi yerine başka bir adamın koluna girerek yürümeye devam ettiği görülüyor.

Bir süre durumu fark etmeden koluna girdiği adamla yürümeye devam eden çocuk, kafasını kaldırdığında büyük bir şaşkınlık yaşadı ve koşarak ailesinin yanına döndü.

Küçük çocuğun dalgınlığı, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.


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