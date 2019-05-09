Kendi babası yerine başka bir adamın koluna girdi!

Çin'in en çok kullanılan sosyal medya uygulaması olan Weibo'da paylaşılan görüntülerde, küçük bir çocuğun elindeki telefonla oynarken etrafına dikkat etmediği ve kendi ailesi yerine başka bir adamın koluna girerek yürümeye devam ettiği görülüyor.

Bir süre durumu fark etmeden koluna girdiği adamla yürümeye devam eden çocuk, kafasını kaldırdığında büyük bir şaşkınlık yaşadı ve koşarak ailesinin yanına döndü.

Elindeki telefona fazla yoğunlaşan çocuk, kendi babası yerine başka bir adamın koluna girerek yoluna devam etti https://t.co/PRE2qnSszD pic.twitter.com/slOEzc5exu — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 9, 2019

Küçük çocuğun dalgınlığı, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.



