Elisabeth Mas’den Tuba Ünsal hakkında şoke eden iddialar!

Elisabeth Mas ve iş insanı Caner Karaloğlu, geçtiğimiz yıl boşanmaya karar vermiş ve dava açmıştı. İspanyol model ile evliliğinden bir çocuğu olan Karaloğlu, boşanma davası sürerken oyuncu Tuba Ünsal ile aşk yaşamaya başlamıştı. Eleştirilerin hedefi haline gelen Ünsal, Mas’in hayatında da başka biri olduğunu söylemişti. Bu süreçte çocuğunu alıp ülkesine dönen Elisabeth Mas, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelmişti. Mas’in iddiasına göre Tuba Ünsal ve Caner Karaloğlu, iki ayrı mekanda kendisine şiddet uyguladı.

TUBA SAÇIMI ÇEKTİ, CANER TOKAT ATTI

Elisabeth Mas’in iddiasına göre; İspanyol model, geçtiğimiz haftalarda arkadaşları ile birlikte Tarabya’da bulunan bir mekana gitti. Mas, burada eşi Caner Karaloğlu ve sevgilisi Tuba Ünsal’ı gördü. İkiliye selam veren Mas, masasına oturduktan sonra Tuba Ünsal, ünlü modelin yanına giderek saçlarından tuttu. Mas’i arkadaşları kurtardı ve arkadaş grubu oradan Bebek’te bulunan bir gece kulübüne gitti. Elisabeth Mas’ten sonra mekana gelen Karaloğlu, eşine tokat attı ve ‘Sen benim sevgilime nasıl selam verirsin!’ dedi. Gece kulübünden hastaneye koşan model, darp raporu alarak sevgililerden şikayetçi oldu.