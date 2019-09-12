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Elisabeth Mas’den Tuba Ünsal hakkında şoke eden iddialar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 10:05 | Son Güncelleme

Bir süredir evli iş insanı Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal hakkında Karaloğlu'nun eşi Elisabeth Mas suç duyurusunda bulundu.

Elisabeth Mas’den Tuba Ünsal hakkında şoke eden iddialar!

Elisabeth Mas ve iş insanı Caner Karaloğlu, geçtiğimiz yıl boşanmaya karar vermiş ve dava açmıştı. İspanyol model ile evliliğinden bir çocuğu olan Karaloğlu, boşanma davası sürerken oyuncu Tuba Ünsal ile aşk yaşamaya başlamıştı. Eleştirilerin hedefi haline gelen Ünsal, Mas’in hayatında da başka biri olduğunu söylemişti. Bu süreçte çocuğunu alıp ülkesine dönen Elisabeth Mas, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelmişti. Mas’in iddiasına göre Tuba Ünsal ve Caner Karaloğlu, iki ayrı mekanda kendisine şiddet uyguladı.

TUBA SAÇIMI ÇEKTİ, CANER TOKAT ATTI

Elisabeth Mas’in iddiasına göre; İspanyol model, geçtiğimiz haftalarda arkadaşları ile birlikte Tarabya’da bulunan bir mekana gitti. Mas, burada eşi Caner Karaloğlu ve sevgilisi Tuba Ünsal’ı gördü. İkiliye selam veren Mas, masasına oturduktan sonra Tuba Ünsal, ünlü modelin yanına giderek saçlarından tuttu. Mas’i arkadaşları kurtardı ve arkadaş grubu oradan Bebek’te bulunan bir gece kulübüne gitti. Elisabeth Mas’ten sonra mekana gelen Karaloğlu, eşine tokat attı ve ‘Sen benim sevgilime nasıl selam verirsin!’ dedi. Gece kulübünden hastaneye koşan model, darp raporu alarak sevgililerden şikayetçi oldu.

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“TUBA ÜNSAL BENİM ELBİSELERİMİ GİYİYOR”

Elisabeth Mas, verdiği dilekçede eşi Caner Karaloğlu ve Tuba Ünsal’ın sevgili olduğuna yer verdi. Ayrıca Ünsal’ın Karaloğlu’nun evine gittiği anlarda sosyal medyadan paylaşımlar yaptığını ve kendisine ‘Eşini elinden aldım, çocuğunu da alırım, evini de alırım’ mesajını verdiğini belirtti. Mas, Karaloğlu’ndan olan kızının da can güvenliğinden şüphe duyduğunu söyledi. İspanyol model, Tuba Ünsal’ın kendi kıyafetlerini giyip Instagram’da fotoğraf paylaştığını da iddia etti.

TUBA ÜNSAL HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI

Elisabeth Mas’in şikayeti sonrası Tuba Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Ünlü oyuncu, kararı ihlal ederse 3 ile 15 gün arasında hapis cezası alacak.

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Elisabeth Mas tuba ünsal

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