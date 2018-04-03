Eliz Sakuçoğlu: Bana özel olan her şey hack’lendi

“Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı kabul ederim” açıklaması ve evli olduğu dönemde Murat Boz’u Engin Öztürk’le aldattığı haberleri nedeniyle zor günler geçiren Eliz Sakuçoğlu, Kabataş’ta görüntülendi.

HT Magazin'in haberine göre, medyatik güzel, “Yüz binlerce kişiye ulaşabildiğim Instagram hesabım, telefonum, mesajlarım, mail’lerim, hayatımda bana özel olan ne varsa hepsi hack’lendi, çalındı” diye isyan etti.

Zor günleri atlattığını belirten Sakuçoğlu, “Hayatımda tertemiz bir sayfa açtım” dedi.