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Eliz Sakuçoğlu havuzda üstsüz kitap okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 15:00 | Son Güncelleme

Tatil sezonunu açan stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sakuçoğlu'nun paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Eliz Sakuçoğlu havuzda üstsüz kitap okudu

Bir dönem Ekin Mert Daymaz, Hakan Sabancı, Murat Boz ve Beran Benan gibi isimlerle aşk yaşayan stilist Eliz Sakuçoğlu, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte tatile çıktı.

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Güneşin tadını çıkaran Sakuçoğlu, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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36 yaşındaki Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Sakuçoğlu'nun paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya temizliği yapan stilist, birçok fotoğrafını silmişti.

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Sadece dokuz fotoğrafını profilinden kaldırmayan Sakuçoğlu'nun bu hareketi takipçilerini şaşırtmıştı.

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