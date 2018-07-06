Eliz Sakuçoğlu'ndan Murat Boz açıklaması: Kimsenin peşinden koştuğum yok

İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver'den ayrılan Murat Boz yakın dostu Soner Sarıkabadayı ile geçen hafta Çeşme'ye tatile gitmiş; iddiaya göre Boz, Alaçatı'daki bir kulüpte eğlenirken eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu ile karşılaşmıştı. Boz'un Sakuçoğlu'na selam vermediği iddiaları gündeme gelmişti. Sakuçoğlu, sosyal medya hesabından çıkan haberlere isyan etti.

Yaklaşık üç yıl önce aşk yaşadığı Boz'la iddia edildiği gibi bir durum olmadığını belirten Sakuçoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı; "Bozuk plak gibisiniz dinlemekten sıkıldım artık… Ve şu bilinsin ki her bozuk plak bir gün kırılır sesi çıkmamasından korkarım. Anlayacağınız kimsenin peşinden koştuğum yok, kimseden bir şey istediğim de yok! Az ötede oynayın sadece bu oyunu artık, yoksa piyon sandığınız halimle şah dedirtip mat çekerim! Hala susuyorum diye yenilgiye hüküm giydi sanmasın kimseler!"

