Eliz Sakuçoğlu neden o pozları paylaşıyor

Şarkıcı Murat Boz'la yaşadığı aşkla geniş bir kitle tarafından tanınan ve sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin basınının takip ettiği bir isim haline gelen Eliz Sakuçoğlu, 'taklit' pozlarla ilgili açıklamada bulundu.

"Gülüp geçiyorum..."

1 / 9 Ünlü modacı Eliz Sakuçoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara gelen yorumlar hakkında ilk kez açıklama yaptı.

2 / 9 Benan Benanoğlu ile yaşadığı ayrılıktan sonra uzun süre kendine gelemeyen Eliz Sakuçoğlu, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü yıldızları taklit ederek verdiği pozlarla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

3 / 9 Ünlü stilist Sakuçoğlu, ''İçimden ne gelirse onu paylaşıyorum. Kıyafetlerde olduğu gibi benzerlik olacak. Ünlü bir markanın tasarladığı şeyi başka bir ünlü markada da görebiliyoruz.

4 / 9 Gülüp geçiyorum. Eleştirileri kafaya takarsak, yaşayamayız'' ifadelerini kullandı.

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