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Eliz Sakuçoğlu'nun paylaşımına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 09:26 | Son Güncelleme

DJ Semih Ergün'le aşk yaşayan Eliz Sakuçoğlu, doğum günü kutlamasında aşka gelip sevgilisini öpücüklere boğdu. Sakuçoğlu'nun bu hareketine sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Eliz Sakuçoğlu'nun paylaşımına tepki

Ekin Mert Daymaz ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra DJ Semih Ergün'le yeni bir aşka yelken açan Eliz Sakuçoğlu, son paylaşımıyla sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İlişkisini gizlemeyen ve sevgilisi ile rahat tavırlar sergileyen Eliz Sakuçoğlu, son paylaşımında aşka gelip sevgilisinin kucağına atlayıp dudağından öptü. Yaptığı paylaşımda öpüşme anlarının uzun sürmesi ve bunun paylaşılması takipçileri rahatsız etti.

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Sakuçoğlu'nun bu hareketini gören çoğu Instagram kullanıcısı, tepkilerini görüntüyü paylaşan magazin sayfalarının altında yazdıkları yorumlarla dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Eliz Sakuçoğlu Eliz Sakuçoğlu instagram

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