Eliz Sakuçoğlu selam verdi ama Murat Boz bakmadı

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Popçu Murat Boz, arkadaşı Soner Sarıkabadayı ile geçen hafta İzmir Çeşme’ye gitti. Alaçatı’daki Grande Spiaggia adlı gece kulübünde eğlenirken karşısına bir anda eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu çıktı.

Murat Boz 2007-2015 arasında aşk yaşadığı Eliz Sakuçoğlu’nu fark edince arkasını döndü, selam vermedi.

İddiaya göre; Eliz Sakuçoğlu, Çeşme tatili boyunca Murat Boz’u yakın takibe aldı. Boz ile bir araya gelip konuşmak istedi ancak başarılı olamadı.

Ünlü popçu, 8 yıl aşk yaşadığı, 2015’te kırgın olarak ayrıldığı Eliz Sakuçoğlu’na cevap vermedi.

DARGIN AYRILMIŞTI

Murat Boz ile Eliz Sakuçoğlu 8 yıl aşk yaşadıktan sonra Temmuz 2015’te ayrılmıştı. Murat Boz, sevgilisi Eliz Sakuçoğlu’nun, oyuncu Engin Öztürk ile yakınlaştığını duymuş, ilişkiyi bitirmişti.

Yakın çevresine de “Bundan böyle arkadaş da kalamayız” demişti. Eliz Sakuçoğlu ise 3 ay önceki röportajında “Tek eşliliğe inanmıyorum” diyerek tartışma yarattı.

Murat Boz 2 yıl aşk yaşadığı Aslı Enver’den geçen Nisan’da ayrıldı.



