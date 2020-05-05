Eliz Sakuçoğlu sevgilisi Semih Ergün'ü sildi

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren stilist Eliz Sakuçoğlu, sosyal medya temizliği yaptı.

Instagram'da 261 bin takipçisi bulunan Sakuçoğlu, birçok fotoğrafını sosyal medya hesabından sildi. Sadece dokuz fotoğrafını profilinden kaldırmayan Sakuçoğlu'nun bu hareketi takipçilerini şaşırttı.

Eliz Sakuçoğlu'nun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Semih Ergün ile birlikte yer aldığı fotoğrafları da profilinden kaldırdığı görüldü.

Sakuçoğlu'nun bu hamlesi "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Eliz Sakuçoğlu, bir dönem Ekin Mert Daymaz, Hakan Sabancı, Murat Boz ve Beran Benan gibi isimlerle aşk yaşamıştı...



