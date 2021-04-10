Elizabeth Hurley en sevdiği bikinisini paylaştı

Eski manken, oyuncu ve son yıllarda kendi tasarımı olan bikinileri satışa çıkaran Elizabeth Hurley, tasarımlarını sosyal medya hesabı üzerinden bol bol paylaşıyor. 2 milyon takipçisi olan güzel yıldız leopar desenli bikinisiyle her zamanki gibi kusursuz görünüyordu.

Yıllara meydan okuyan 55 yaşındaki yıldız, kendi markası olan bikiniyle verdiği pozuna şu notu ekledi, "En sevdiğim bikinim SONUNDA stoğa geri döndü" On binlerce beğeni alan fotoğrafın altı, yıldızın hayranlarından gelen övgü dolu yorumlarla doldu taştı.

