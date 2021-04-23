Elizabeth Olsen: Kardeşlerimle ilişkilendirilmek istemedim

Marvel Sinematik Evreni'nde Scarlet Witch karakteriyle dünya çapında üne kavuşan ve son günlerde aynı karakterin dizisi WandaVision ile gündemde olan Elizabeth Olsen, ünlü ikiz kız kardeşleri Mary-Kate ve Ashley Olsen’dan ayrı tutulmak için geçmişte adını değiştirmeyi düşündüğünü itiraf etti.

ABD’li oyuncu, büyürken ünlü olan kardeşleriyle ile ilişkilendirilmek istemediğini belirtti. Öyle ki yıldız, ünlü ikizlere bağlı kalmaktan kaçınmak için ikinci adını (Chase) soyadı olarak kullanmayı bile düşündüğünü itiraf etti.

Glamour UK’ye verdiği röportajda 10 yaşındayken televizyon ikonu olan kardeşlerinin gölgesinde büyümenin nasıl bir şey olduğunu anlatan oyuncu şunları söyledi:

“10 yaşındaydım ve oyuncu seçmelerine meraklıydım. Ancak bunun bana göre olmadığını çok çabuk fark ettim çünkü spor takımlarımı, dans dersimi ve okuldaki tüm ders dışı etkinlikleri özlüyordum. Bu süre zarfında, bir nedenden ötürü ‘Kardeşlerim ile ilişkilendirilmek istemiyorum' diye düşündüm. Sanırım, 10 yaşında bir çocuk olarak nepotizmin (akraba kayırma) doğası gereği nasıl bir şey olduğunu anladım.