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Elizabeth Olsen: Kardeşlerimle ilişkilendirilmek istemedim

23.04.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elizabeth Olsen, çocukken herkes tarafından tanınan ikiz kız kardeşleri Mary-Kate ve Ashley ile ilişkilendirilmek istemediğini açıkladı.

Elizabeth Olsen: Kardeşlerimle ilişkilendirilmek istemedim

Marvel Sinematik Evreni'nde Scarlet Witch karakteriyle dünya çapında üne kavuşan ve son günlerde aynı karakterin dizisi WandaVision ile gündemde olan Elizabeth Olsen, ünlü ikiz kız kardeşleri Mary-Kate ve Ashley Olsen’dan ayrı tutulmak için geçmişte adını değiştirmeyi düşündüğünü itiraf etti.

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ABD’li oyuncu, büyürken ünlü olan kardeşleriyle ile ilişkilendirilmek istemediğini belirtti. Öyle ki yıldız, ünlü ikizlere bağlı kalmaktan kaçınmak için ikinci adını (Chase) soyadı olarak kullanmayı bile düşündüğünü itiraf etti.

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Glamour UK’ye verdiği röportajda 10 yaşındayken televizyon ikonu olan kardeşlerinin gölgesinde büyümenin nasıl bir şey olduğunu anlatan oyuncu şunları söyledi:

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“10 yaşındaydım ve oyuncu seçmelerine meraklıydım. Ancak bunun bana göre olmadığını çok çabuk fark ettim çünkü spor takımlarımı, dans dersimi ve okuldaki tüm ders dışı etkinlikleri özlüyordum. Bu süre zarfında, bir nedenden ötürü ‘Kardeşlerim ile ilişkilendirilmek istemiyorum' diye düşündüm. Sanırım, 10 yaşında bir çocuk olarak nepotizmin (akraba kayırma) doğası gereği nasıl bir şey olduğunu anladım.

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"O zaman bu kelimeyi bilip bilmediğimi bilmiyorum, ama beni çok genç yaşta rahatsız ettiğini düşündüğüm bir tür çağrışımı var” açıklamasında bulundu"
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Bu durumun kendine olan güvensizliğiyle ilgili olduğunu söyleyen oyuncu, “Ama yalnızca 10 yaşındaydım. Aktris olduğum zaman ‘Elizabeth Chase’ olacağım diye düşünmüştüm” dedi.

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