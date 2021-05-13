Ellen DeGeneres, 19. sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor!

Amerika medyasının önde gelen isimlerinden ünlü komedyen Ellen DeGeneres, verdiği bir röportajda yıllardır ekranda yer aldığı programını noktalandıracağını açıkladı. DeGeneres, geçtiğimiz yıl yaşadığı kötü olayın ardından “Bütün bunlar, gösteriyi etkiledi. Beni çok incitti. Ama bu yüzden şovu bırakıyor olsaydım, bu sezon geri gelmezdim.” ifadelerini kullandı.

Yıllar sonra ekranlara veda ediyor

63 yaşındaki ünlü şovmen Ellen DeGeneres, 2003 yılında yayın hayatına başladığı 'The Ellen DeGeneres Show' programını 2022'de bitireceğini açıkladı. DeGenres, bu kararı almasında çalışma ortamına dair çıkan haberler ile ilgili olmadığını da belirtti.

Aslında daha evvel bitecekti Geçtiğimiz günlerde The Hollywood Reporter ile gerçekleştirdiği röportajda The Ellen DeGeneres Show’un biteceği tarihin çok önceden belirlendiğinin altını çizen komedyen, aslında 16. sezon sonunda bırakmayı planladığını ancak ısrarlar üzerine uzatma kararı aldığını belirtti.

ABD medyasının ilgi çeken isimlerinden oldu Öte yandan DeGeneres bitirme kararına ilişkin olarak ise, “Yaratıcı bir insan olduğunuzda, sürekli olarak yeni bir meydan okumaya ihtiyaç duyarsınız. Ve bu gösteri; ne kadar harika, ne kadar eğlenceli olursa olsun, artık bir meydan okuma değil.” ifadelerini kullandı. ABD medyasının ilgi çeken isimlerinden olan DeGeneres, aynı zamanda 1997'de eşcinsel olduğunu açıklamasıyla da ana akımda bazı tutumları şekillendirmesi ile tanınıyor.

O olay kariyerine gölge düşürdü! DeGeneres'in kariyerinde düşüş yaşamasına neden olay ise geçen yıl komedyen Kevin T Porter'ın Twitter’da “Yaşayan en acımasız insanlardan biri” olarak adlandırmasıyla başladı ve Porter, Ellen hakkında kötü bir anısını anlatan herkes için Los Angeles Gıda Bankası'na 2 dolar bağışta bulunacağını duyurmuştu. Porter'ın paylaşımının hemen ardından Ellen DeGenres Show setinin toksik çalışma ortamı olması ile ilgili soruşturma başlatıldı.