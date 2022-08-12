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  4. Ellen DeGeneres'ın eski sevgilisi yıldız oyuncu Anne Heche yanan arabadan son anda kurtulmuştu! Ailesinden korkutan haber geldi

Ellen DeGeneres'ın eski sevgilisi yıldız oyuncu Anne Heche yanan arabadan son anda kurtulmuştu! Ailesinden korkutan haber geldi

12.08.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de aracının alevler içinde kaldığı bir trafik kazası geçiren Anne Heche'nin ailesi, oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Heche'nin hayatta kalma şansının düşük olduğunu belirtildi.

Ellen DeGeneres'ın eski sevgilisi yıldız oyuncu Anne Heche yanan arabadan son anda kurtulmuştu! Ailesinden korkutan haber geldi

Amerikalı oyuncu Anne Heche (53), Los Angeles'ta evinin önünde kaza geçirmişti. Heche, arabasını kendi evinin garaj kapısına çarpmış ve otomobilinde büyük bir yangın çıkmıştı.

Kazada ağır yaralanan ünlü oyuncunun otomobilini çok hızlı kullandığı ve birkaç kez başka yerlere de çarptığı öğrenilmişti. The Guardian'da yer alan habere göre; Heche'in ailesi, oyuncunun kurtulma şansının düşük olduğunu açıkladı.
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"HAYATTA KALMA ŞANSI DÜŞÜK"

Kazadan bu yana hastanede olan ve durumu ciddiyetini koruyan Anne Heche'nin ailesi, oyuncunun "ağır bir anoksik beyin hasarı" yaşadığını ifade etti.
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Aile, komada olan Heche'nin hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğunu da belirtti. Anne Heche'nin kaza sırasında alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde olup, olmadığı ise henüz bilinmiyor.
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ELLEN ESKİ SEVGİLİSİ HAKKINDA KONUŞTU

1997’den 2000’e kadar Heche ile birlikte olan DeGeneres’e eski kız arkadaşının nasıl olduğu sorulduğunda, “Birbirimizle iletişim halinde değildik, bu yüzden bilemiyorum. Kimsenin incinmesini istemiyorum” diye yanıt verdi.

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