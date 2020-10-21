Elma sirkesi nasıl yapılır? Elma sirkesi tarifi

Yüzyıllardır birçok toplumda kullanılan elma sirkesi, mutfaktan hastalıkların şifasına kadar farklı alanlarda ihtiyaçlara en ideal çözümler sunar. Elma sirkesi yapımı oldukça kolay olduğu için her türlü elmadan çok pratik bir şekilde hazırlanabilir. Sirke yapımı sirke anası ile olacağı için elma sirkesi yapımında da belli bir süre beklemek ve bu ananın kendiliğinden oluşmasını sağlamak gerekir. Kolay Elma Sirkesi Yapımı Lezzetli salatalar, turşular ve hatta temizlikte bile büyük yardımcınız olacak elma sirkesi için ilk yapılması gereken adım elma seçimi olacaktır. Elma sirkesi yapımı sırasında kullanılacak elmalar kırmızı ve tatlı olanlardır. Bunun sebebi ise tatlı ve kırmızı elma zamanla aromasını bırakarak daha leziz sirkeler oluşturabilir. Yine meyveleri iyi bir şekilde yıkamak mutfakta meyve sebzelerin tümü için geçerli bir adım olacaktır. Elmaları bol su ile yıkayıp varsa çürüklerini ayırmanız gereklidir. Elmanın kabukları sirke yapımında mutlaka bulunması gerekmektedir. Çünkü kabuk kısmında bulunan besleyici kısım daha çabuk sirkeler yapmanızı sağlar. Kabukları soymadan sadece elma üzerinde bulunan çürükleri almanız yeterlidir.

Tüm gerekli adımları uyguladıktan sonra yapmanız gereken sirke mayısı ya da sirke anası oluşturmaktadır. Oluşan ana daha sonra tekrar sirke yapmak için kullanılabilir. Elmaları doğramak ve yüzey alanını genişletmek daha fazla asidik etki yaratarak sirke oluşumunun hızlanmasını sağlayabilir. Daha önceden yaptığınız sirkelerde kendiliğinden oluşan sirke anasını da kullanabilirsiniz. Fakat daha önce hiç sirke yapmadıysanız sirke anasını oluşturmak için nohut, bulgur veya şekerden yardım alabilirsiniz. İmkanınız varsa şeker yarına organik bal kullanmanız sirkenizin daha sağlıklı bir şekilde oluşmasına katkı sağlar. Sirkenizi oluşturacağınız kap yine bir diğer önemli detaylardan biridir. Hemen her işlemde olduğu gibi sirke oluştururken de mutlaka cam bir kavanozdan yararlanmanız hijyenik ve sağlıklı bir seçim olacaktır. Elma Sirkesi İçin Malzemeler Büyük boy kırmızı tatlı elma yaklaşık 2 kg

4.5 litre içme suyu

Sirke anası, yoksa 6 yemek kaşığı bal veya bir avuç nohut ya da bulgur Tüm malzemeler bir araya getirilerek sirke yapımına başlanır. Öncelikli olarak tüm elmalar bol suda tertemiz edilir. Çürükler mutlaka çıkarılır ki sirkenin lezzetini bozmasın. Daha sonra suyun içine dilimlenen büyük elma parçaları atılır ve sirke anası varsa bir parça yeni yapılan sirkenin içine atılır. Eğer sirke anası yoksa bu durumda tarifte belirtilen nohut, bulgur veya bal seçimlerinden biri tercih edilerek sirkenin içerisine eklenir. Daha sonra dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise elma sirkesinin şişesinin nerede ve hangi koşullarda bekletileceğidir. Yaklaşık 1.5 ay hiç güneş almayan bir rafta bekletilmesi uygun olacaktır. İlk yapıldığı zamanlarda yaklaşık 1 hafta her gün olacak şekilde tahta bir kaşık ile sirke karıştırılmalıdır. 1 haftadan sonra bu işlem haftada 1 gün olacak şekilde uygulanmalıdır. Bu işlem 1.5 ay boyunca devam ettirilmelidir. Elmalar ne zaman dibe çökerse karıştırma işlemi sonlandırılabilir. Karıştırmanın asıl amacı sirke oluşumu sırasında sirke anasının her alana homojen bir şekilde yayılması ve daha hızlı bir süreç yaşamasına destek sağlar.