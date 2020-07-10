Elmalı profiterol tarifi: Şipşak beş dakikada hazır!

Hepimiz profiterol tarifinin biraz zaman aldığını biliyoruz ancak farklı malzeme seçenekleriyle bu tatlıyı kolay hale getirebiliriz. Şimdi malzeme listesini vereceğimiz elmalı profiterol tarifi gibi.
ELMALI PROFİTEROL TARİFİ MALZEMELERİ
- 1 paket sade ya da kakaolu petibör
- 1 adet kırmızı elma
- 1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz ya da fındık
- Çikolata sosu
ELMALI PROFİTEROL YAPILIŞI
- Ufalanmış bisküvi üzerine rendelenmiş elmayı ilave edin elinizle biraz yoğurduktan sonra çekilmiş fındığı ekleyin.
- Hepsini iyice birleşene kadar yoğurun.
- Üzerine dilerseniz muhallebi dilerseniz çikolata sosu dökerek servis yapın. Elmalı profiterolun kolay olmasının sırrı kuşkusuz fırına girmemesi.
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