Elmalı profiterol tarifi: Şipşak beş dakikada hazır!

Hepimiz profiterol tarifinin biraz zaman aldığını biliyoruz ancak farklı malzeme seçenekleriyle bu tatlıyı kolay hale getirebiliriz. Şimdi malzeme listesini vereceğimiz elmalı profiterol tarifi gibi.

ELMALI PROFİTEROL TARİFİ MALZEMELERİ

1 paket sade ya da kakaolu petibör

1 adet kırmızı elma

1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz ya da fındık

Çikolata sosu

ELMALI PROFİTEROL YAPILIŞI