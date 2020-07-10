YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Elmalı profiterol tarifi: Şipşak beş dakikada hazır!

Elmalı profiterol tarifi: Şipşak beş dakikada hazır!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Elmalı profiterol tarifi yapılması en kolay tatlı tariflerinden biri. Öyle ki yapması sadece beş dakikanızı alacak. Gelin, başlayalım.

Elmalı profiterol tarifi: Şipşak beş dakikada hazır!

Hepimiz profiterol tarifinin biraz zaman aldığını biliyoruz ancak farklı malzeme seçenekleriyle bu tatlıyı kolay hale getirebiliriz. Şimdi malzeme listesini vereceğimiz elmalı profiterol tarifi gibi.

ELMALI PROFİTEROL TARİFİ MALZEMELERİ

  • 1 paket sade ya da kakaolu petibör
  • 1 adet kırmızı elma
  • 1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz ya da fındık
  • Çikolata sosu
Profiterol tarifi: Bir lokmada gelen mutluluk, en kolay haliyle!Profiterol tarifi: Bir lokmada gelen mutluluk, en kolay haliyle!

ELMALI PROFİTEROL YAPILIŞI

  • Ufalanmış bisküvi üzerine rendelenmiş elmayı ilave edin elinizle biraz yoğurduktan sonra çekilmiş fındığı ekleyin.
  • Hepsini iyice birleşene kadar yoğurun.
  • Üzerine dilerseniz muhallebi dilerseniz çikolata sosu dökerek servis yapın. Elmalı profiterolun kolay olmasının sırrı kuşkusuz fırına girmemesi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Yumuşacık dokusuna, mis gibi kokusuna hayran olacaksınız!Yumuşacık dokusuna, mis gibi kokusuna hayran olacaksınız!
Mantarlı keçi peynirli İtalyan şahanesiMantarlı keçi peynirli İtalyan şahanesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da final öncesi sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da final öncesi sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda etti

Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti! "Ne haliniz varsa görün"

Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti! "Ne haliniz varsa görün"

Yeni imajıyla şaşırttı! Behzat Ç'den eser kalmadı!

Yeni imajıyla şaşırttı! Behzat Ç'den eser kalmadı!

Ertuğrul Gazi geri dönüyor!

Ertuğrul Gazi geri dönüyor!

Minik kızı 5 kez ameliyat oldu! 'Ne yazık ki...'

Minik kızı 5 kez ameliyat oldu! 'Ne yazık ki...'

Rekor kıran poz! 'Babası gibi...'

Rekor kıran poz! 'Babası gibi...'

İlginizi Çekebilir

İspanyol mutfağına hızlı bir giriş

İspanyol mutfağına hızlı bir giriş

Nar Gibi Kızarsın: Galeta Unlu Patlıcan Kızartması Tarifi

Nar Gibi Kızarsın: Galeta Unlu Patlıcan Kızartması Tarifi

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavut ciğeri tarifi: Lokum kıvamında Arnavut ciğeri nasıl yapılır?

Lokum gibi Arnavut ciğeri pişirmek için öyle bir şey yapıyorlar ki...

Kolay elmalı kek tarifi: Mis gibi kokusuyla tam bir başyapıt!

Yumuşacık dokusuna, mis gibi kokusuna hayran olacaksınız!

Evde kendi sirkenizi hazırlayabilirsiniz! İşte kimsenin bilmediği 2 tarif...

Evde kendi sirkenizi hazırlayabilirsiniz! İşte kimsenin bilmediği 2 tarif...

Muhallebi tarifi arayanlara 9 farklı seçenek!

İster bebeğinize yapın, ister misafirlerinize!

Yumurtasız limonlu kek tarifi: Bayatlamayan harika bir lezzet

Yumurtasız limonlu kek tarifi: Bayatlamayan harika bir lezzet

Limonlu tarçınlı kek tarifi: Hem pratik hem de çok leziz

Limonlu tarçınlı kek tarifi: Hem pratik hem de çok leziz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.