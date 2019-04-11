YEMEK

Elmalı Tepsi Keki

Mynet Yemek Mynet Yemek
TARİFLER HABERLERİ  | 11.04.2019 10:32 | Son Güncelleme

Pamuk gibi yumuşacık ve mis gibi elmalı ve tarçınlı... Bir dilim asla yetmeyecek!

Elmalı Tepsi Keki

Malzemeler:

250 g tereyağı oda sıcaklığında yumuşamış

1 su bardağı şeker

Çeyrek yemek kaşığı tuz

5 adet yumurta

2 paket vanilin

2 su bardağı un

½ su bardağı nişasta

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı süt

Üzeri için;

3 adet kırmızı elma

4 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tarçın

30 gram file badem

Süslemek için;

Pudra şekeri

Yapılışı:

Tereyağını ve şekeri krema kıvamına gelene kadar mikserle çırpın.
Yumurtaları teker teker ekleyin ve çırpmaya devam edin.
Unu, nişastayı, kabartma tozunu ve varilini ekleyin çıpın.
En son sütü ekleyerek karıştırın.
Büyük bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve kek harcını tepsiye güzelce yaydırın.
Elma dilimlerini bir kapta limon suyu ile harmanlayın.
Kek hamurunun üzerine sıra sıra dizin.
Üzerine tarçın ve file badem ekleyin.
180 derece önceden ısıtılmış fırında 35 dakika kadar pişirin.
Dilerseniz pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun

PARTNER62 estetik operasyon geçirdi! Son hali inanılmaz62 estetik operasyon geçirdi! Son hali inanılmaz
Sadece 15 dakikada hazır: Milföy lahmacunSadece 15 dakikada hazır: Milföy lahmacun
Pancar ÇorbasıPancar Çorbası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elmalı tepsi keki elmalı kek kek tarifleri

En Çok Okunan Haberler

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Bu yöntemi bilmiyorduk! Artık vaktinizi almayacak

Bu yöntemi bilmiyorduk! Artık vaktinizi almayacak

Bomba iddia! Çukur’a dahil oluyor...

Bomba iddia! Çukur’a dahil oluyor...

Victoria’s Secret’ın en yeni meleği Grace Elizabeth

Victoria’s Secret’ın en yeni meleği Grace Elizabeth

Şeyma Subaşı'dan sevgilisine ilginç hediye

Şeyma Subaşı'dan sevgilisine ilginç hediye

'Acun Bey dayım seçimleri kazandı mı?'

'Acun Bey dayım seçimleri kazandı mı?'

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Bebeğiniz İçin Sağlık Deposu: Yoğurt Çorbası

Bebeğiniz İçin Sağlık Deposu: Yoğurt Çorbası

6/8 Aylık Bebek Çorbaları: Sebze Çorbası

6/8 Aylık Bebek Çorbaları: Sebze Çorbası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siyez Unlu Poğaça

Kilo almak istemeyenlere özel poğaça

Belem Turtası

Üstü fırın sütlacı andırıyor! Dünya bu lezzetin peşinde koşuyor

Milföy Lahmacun

Sadece 15 dakikada hazır: Milföy lahmacun

Pancar Çorbası

Pancar Çorbası

Karnabahar Mantısı

Bu mantı kilo aldırmıyor! Yapımı ise...

Sakallı Poğaça

Günün tarifi: Sakallı poğaça

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.