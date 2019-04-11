Elmalı Tepsi Keki

Malzemeler:

250 g tereyağı oda sıcaklığında yumuşamış

1 su bardağı şeker

Çeyrek yemek kaşığı tuz

5 adet yumurta

2 paket vanilin

2 su bardağı un

½ su bardağı nişasta

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı süt

Üzeri için;

3 adet kırmızı elma

4 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tarçın

30 gram file badem

Süslemek için;

Pudra şekeri

Yapılışı:

Tereyağını ve şekeri krema kıvamına gelene kadar mikserle çırpın.

Yumurtaları teker teker ekleyin ve çırpmaya devam edin.

Unu, nişastayı, kabartma tozunu ve varilini ekleyin çıpın.

En son sütü ekleyerek karıştırın.

Büyük bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve kek harcını tepsiye güzelce yaydırın.

Elma dilimlerini bir kapta limon suyu ile harmanlayın.

Kek hamurunun üzerine sıra sıra dizin.

Üzerine tarçın ve file badem ekleyin.

180 derece önceden ısıtılmış fırında 35 dakika kadar pişirin.

Dilerseniz pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun

