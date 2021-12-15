Elon Musk’a benzerliğiyle sosyal medyada popüler oldu! Milyonlarca kişi onu takip etti

Çin’de çekilen bir video kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının arasında yayıldı. Videoda Çinli adamın dünyanın en zengin insanları arasında gösterilen Elon Musk’a benzerliği dikkatli gözlerden kaçmadı. Gönderide bazı kullanıcılar Musk’a benzetirken bazıları ise benzerliğin olmadığı yönünde şakalar yaptı.

“ÇİN YAPIMI ELON MUSK”

Elon Musk’a benzeyen Çinli adamın bir kediyle paylaştığı video eğlenceli anlara sahne oldu. Kullanıcıların bir kısmı, “Çin’de üretilen Elon Musk” ve “Musk’ın Çinli ikizi” şeklinde yorumlar yaparak durumu ciddiye almadıklarını gösterdi. Bir kesim kullanıcı ise ikili arasındaki benzerliğe hayret etti.



