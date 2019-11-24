Elon Musk açıkladı! İşte Tesla Cybertruck’ın ilginç sipariş sayısı

Tesla Cybertruck bir devrimi başlattı dedik. Peki bunu neden dedik hiç düşündünüz mü? Çünkü Tesla Cybertruck hiç de bildiğimiz pickup’lara benzemiyor. Tamamen dayanıklılık üzerine kurulan Tesla Cybertruck’ın platformu, bu zamana kadar üretilen hiçbir pickup’ta olmayan özelliklere sahip. Bu özelliklerden biri de -ki her ne kadar lansman da nazara gelip kırılsa da- metal topla bile kırılmayan camı, köşeli tasarımı ve pek tabii piyasadaki tüm pickup araçlardan daha da güçlü olan motoru. Aracın özellikleri böylesine fütüristik olunca, araca olan ilgi de hayli arttı. Birçok mecra lansman sonrası Cybertruck ile çalkalandı durdu. Görünüşe göre, bu ilgi sadece sanal alemle sınırlı kalmadı ve aracın satış rakamlarına da yansıdı.

ELON MUSK TESLA CYBERTRUCK’IN SİPARİŞ RAKAMLARINI AÇIKLADI



Tesla’nın CEO’su Elon Musk, bu ilginç ve fütüristik pickup’ın satış rakamlarını resmi Twitter hesabından paylaştığı bir gönderi ile açıkladı. Musk, paylaşımında Tesla Cybertruck daha satışa çıkmadan 146.000 sipariş aldıklarını söyledi. Elon Musk’ın verdiği bilgilere göre bu siparişlerin yüzde 42’sini çift motorlu, yüzde 41’ini üç motorlu ve yüzde 17’sini ise tek motorlu Cybertruck modelleri oluşturdu. Tesla’nın CEO’su bu tweet ile de yetinmedi.