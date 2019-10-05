Elon Musk’ın Mars görevi, birçok spekülasyona konu oluyor

Son günlerde dünyanın en büyük uzay kuruluşu olan NASA, SpaceX ile ilgili eleştirilerde bulunuyor. Özellikle de Mars görevi ile ilgili endişeler defalarca dile getirildi. Bunlardan birisi de uzayda hayat bulunma ihtimalinin bu kadar yakınlaştığı bir zamanda insanların mikrobiyolojik örnekleri yok edebileceği ifade edildi.

Mars görevi boyunca yapılacak yolculuğun ortalama olarak 6 ay olması bekleniyor. Bu 6 ay boyunca uzay gemisinde yaşayacak olan insanlar çok ciddi bir radyasyon ile karşı karşıya kalacak. Dünyanın manyetik alanı sayesinde radyasyon sayısı biraz daha azken Mars’ta bu rakam çok daha büyük oranlarda olabilir.

Hertfordshire Üniversitesi’nden astrobiyolog Samantha Rolfe, insanlığın Mars görevinin bir intihar olacağını ifade etti. Yine de büyük işler başarabilmek için büyük riskler almak gerekiyor. Peki sizce Mars görevi gerçekten ne bir intihar mı? Düşünceleriniz yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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