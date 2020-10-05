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Elsa Hosk bebeğinin cinsiyetini açıkladı

05.10.2020 17:19 | Son Güncelleme:
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Elsa Hosk bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Hamilelik heyecanını sosyal medya hesabından paylaşan dünyaca ünlü İsveçli model Elsa Hosk, bebeğinin cinsiyetini söyledi. Hosk, bebeğinin cinsiyetini Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

İş insanı Tom Daly ile aşk yaşayan model Elsa Hosk, sır gibi sakladığı hamilelik haberini geçen günlerde Instagram hesabından paylaştığı çıplak pozlarla duyurmuştu.

'KARNIMDA BİR MELEK SAKLIYORUM'

Ünlü model, “Bir süredir karnımda bir melek saklıyorum. Bebek sahibi olacağım için heyecanlı olmanın ötesinde hayallerimin erkeğiyle hayatın bir sonraki bölümüne başlayacağım için şanslı hissediyorum” ifadesini kullanmıştı.

Elsa Hosk, şimdi de bebeğinin cinsiyetini açıkladı. 31 yaşındaki model, Instagram’da yaptığı paylaşımla bir kız bebek beklediğini söyledi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Babygirl ????????????????????????

elsa hosk (@hoskelsa)'in paylaştığı bir gönderi ()


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