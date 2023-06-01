Elsa Hosk derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! Peş peşe paylaştı

Ünlü Victoria’s Secret modeli Elsa Hosk sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Her paylaşımıyla büyük beğeni toplayan Elsa son paylaşımıyla yine çok konuşuldu.

Siyah derin göğüs dekolteli bir elbise giyen Elsa Hosk dekolteli pozlarını peş peşe yayınladı. Ünlü modelin son paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyada ünlü modele; 'En iyisi', 'Çarpıcı', 'Çok güzel', 'Yüzyılın ikonu' gibi yorumlar yapıldı.

Elsa Anna Sofie Hosk Kasım 1988 yılında doğdu. Birçok ünlü marka için çalışan İsveçli model ve şu anki Victoria's Secret meleklerinden biridir.

Ünlü model 2011'den 2018'e kadar Victoria's Secret için modellik yaptı.Ayrıca markanın, yan kuruluşu PINK'in birçok kampanyasında yer aldı.

2015 yılında 10 yeni Victoria's Secret meleğinden biri olarak ilan edildi.





