Elvend Dağı'nda kaybolmuşlardı: 3'ünün cansız bedeni bulundu!

İran basınında yer alan haberlere göre; Hamedan eyaletinde bulunan ve 3 bin 580 metre yüksekliğindeki Elvend Dağı'na tırmanmak üzere cuma günü yola çıkan 4 kişilik dağcı grubundan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

ÇIĞ ALTINDA KALMIŞLAR

Bölgedeki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalar sonucunda ekipler, gruptaki 3 dağcının cansız bedenine ulaşarak, çığ altında kaldıklarını belirledi. Kayıp olan dördüncü dağcıyı arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır