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Elvin Levinler yoga pozlarıyla sosyal medyada dalga konusu oldu

06.02.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alemin Kıralı, İnadına Aşk gibi dizilerde oynadıktan sonra ekranda pek görünmeyen ve sosyal medya fenomeni olan oyuncu Elvin Levinler verdiği yoga pozlarıyla dalga konusu oldu. Elvin Levinler'i görenler "Mesaj vereyim derken belin kırılacak" yorumlarında bulundu.

Elvin Levinler yoga pozlarıyla sosyal medyada dalga konusu oldu

Ekranlara bir süre ara veren oyuncu Elvin Levinler, kendisini yogaya verdi.ir süredir eşiyle beraber ülke ülke gezen oyuncu ve fenomen Levinler, sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor.

Londra'da bir otel odasında doğaya karşı yoga yapan Levinler, o anlarını Instagram 'hikaye' kısmından takipçileriyle paylaşıp bazı açıklamalarda bulundu.

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Takipçilerine "10 dakika da olsa bugün hareket ettin mi?" sorusuyla seslenen Levinler, şunları söyledi: "Kurumuş bir toprağa foşur foşur su dökersen ne olur? Hem su boşa gider, hem de toprak çatlar; kırılır ve hiçbir verim alamazsın. Pratiğin de (dilerim ömür boyu devam edecek) bir süreç olduğunu ve her gün çok sevgi ve emekle sulamak gerektiğini...

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Sizinle buradan paylaştığım bir şeyin birdenbire yüklenmediğini, hepsinin arkasında çok sabırla aşama aşama üstüne koyduğumu hatırlatmak isterim."

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Levinler'in bu paylaşımları ise sosyal medya kullanıcıları tarafından espri konusu oldu. lvin Levinler'i görenler "Mesaj vereyim derken belin kırılacak" yorumlarında bulundu.

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