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Emek ödülü alacaktı! Yakup Yavru'nun tabutu ‘Emek Ödülü’nün yanına kondu

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü oyuncunun bugün alacağı ‘Emek Ödülü’ tabutunun yanına kondu

Emek ödülü alacaktı! Yakup Yavru'nun tabutu ‘Emek Ödülü’nün yanına kondu

25’inci Uluslararası Adana Film Festivali’nde Emek Ödülü almak üzere davet edilen ünlü oyuncu Yakup Yavru (66), sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yavru için, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda cenaze töreni düzenlendi.

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Törende konuşan Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş, “Son nefesini verirken dostlarının yanında olması, onun için büyük bir onurdur. Biz, Adana Film Festivali olarak o eşsiz nefesini tekrar hissetmek, onun alın terini onurlandırmak için Emek Ödülü’nü vermek üzere Adana’ya davet etmiştik. Kendisi bu haberi aldığında çok mutlu olmuş, gözleri dolmuş, çok sevdiği Adana’da hatırlanmış olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirmiş. Bugün kendisine ödülünü takdim edecektik. Maalesef gerçekleştiremedik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi.

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GÖZYAŞLARI SEL OLDU!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise Yavru ile akşam beraber olduklarını, son anlarını birlikte geçirdiklerini belirterek, “Adana Film Festivali, Türk sinemasına ve sanatçısına hizmet etmek, hürmet göstermek, destek olmak üzere 1969 yılından beri yapılmakta olan bir festival. Türkiye’nin en köklü film festivallerinden birinde ödül almak üzere konuğumuz olan Yakup Yavru, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bir ömür sanata adanmış ve o sanatın zirve festivallerinden birinde konuğumuz iken hayata gözlerini yummuştur. Tek tesellimiz budur. Tüm sinema camiasına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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Konuşmaların ardından Yavru için Kur’an tilaveti gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Yavru’nun Türk Bayrağı’na sarılı tabutunun önüne alacağı Emek Ödülü kondu. Türk sinemasının ünlü isimleri, cenaze töreni esnasında duygu dolu anlar yaşadı.

Törenin ardından Yavru’nun cenazesi defnedilmek üzere memleketi Amasya’ya gönderildi.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
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