Emeklerinizi çöpe atmayın! Turşuların erkenden bozulmaması için bunlara dikkat edin

Turşunun farklı farklı bir sürü çeşidi bulunuyor. En sevilen çeşitlerinden olan salatalık, lahana ve biber turşusu her yemeğin yanına yakışıyor. Heyecanla turşuların hazır olması bekleniyor. Oldukça özenle yapılan turşuların tadını tam çıkaramadan bozulması can sıkıcı oluyor. Turşuların çabuk bozulmasını önlemek için yapım aşamasında uygulanan birkaç adımı kaçırmamak gerekiyor.

TURŞUNUN ÇABUK BOZULMAMASI İÇİN

KAVANOZUN KAPAĞINI SIKI KAPADIĞINIZDAN EMİN OLUN

Turşunuzu kurduktan sonra nasıl muhafaza ettiğiniz önemlidir. Eğer gerekli koşulları sağlamazsanız kısa süre sonra tüm kavanozun bozulduğunu fark edebilirsiniz. Bozulmaması içinse her şeyden önce ağız kısmını çok sıkı kapatmanız gerektiğini bilmelisiniz. Eğer ağız kısmı çok sıkı kapatılmazsa kavanozunuz hava alır. Dolayısıyla küflenmeyle beraber bozulma meydana gelir. Kavanozu korumanız gereken bir diğer madde de güneş ışığıdır. Turşuların her biri karanlık ve soğuk olacak yerde kalmalıdır. Bu şekilde daha uzun ömürlü olurlar.

TEK SU ÇEŞİDİNİ KULLANIN

Turşu kurduğunuzda içine farklı su çeşitlerinden kullanırsanız turşularınız en fazla 2 hafta içerisinde bozulur. Bunun önüne geçmek için tek su çeşidi kullanmalısınız. Bilhassa musluk suyu tercih etmeniz çok daha faydalı olacaktır. Hazır suların içinde bulunan maddeler, turşunun yapısı üzerinde değişime neden olmaktadır.

MAYDANOZ KULLANIN

Turşuların bozulmadan dayanma süresini uzatmak için kavanozdaki sebzelerin en üstüne iki dal maydanoz koyun. Böylece sebzelerin küflenmesi engellenmiş olur.

BOZULMAYA BAŞLAYINCA ÖNLEM ALIN

Turşunuz bozulmaya başladığında tamamını kaybetmemek adına önlem alabilirsiniz. Öncelikle bozulan kısmı tamamen kavanozun içinden çekip çıkartmalısınız. Küflü, erimiş ya da çürük turşu kalmadığında kavanozunuzun içine bir çorba kaşığı sıvı yağ dökebilirsiniz. Bu şekilde bozulma yavaşlayacaktır.

