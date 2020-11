Emekli mühendis, araştırma için geldiği köyden 15 yıldır ayrılamıyor

Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğayı seven biri olduğunu söyleyerek, daha önce Ankara ve Sivas'ta yaşamasına rağmen köy yaşantısı tecrübesi olduğunu anlattı.

- Doğa ve hayvanlarla iç içe huzurlu bir yaşam

Burada yaşaması için bir çok nedeni olduğunu aktaran Özel, "Buranın rakımı 300 metre. Kar düşmez buraya, yağsa bile hemen erir. Yanı başımda güzel bir Göksu Nehri. Arazim içerisinde içilebilir bir kaynak suyum var. Burada yaşamamak için hiçbir neden yok. Her şey doğal. Ekip biçiyorum. Bahçemde her meyve ağacından 3-5 tane var. Kendi ürettiğim meyveyi yiyorum. Portakal, limon ve zeytin ağaçlarım bile var. Doğal olarak kendi zeytin yağımızı çıkarıyoruz. Burada biber, domates, patlıcan, ıspanak her türlü sebzemi kaldırıyorum. Bunlardan kışın kullanmak için kurutmalık konserve yapıyorum. Ekmeğimi kendim yapıyorum. Ördek, tavuk, kaz, ikişer kedi ve köpeğim var. Bu hayvanların birbirleriyle uyumlu yaşamlarını görmek bile bir neden. Çok huzurluyum." ifadelerini kullandı.

- "Bu kadar güzel bir mağara çok az"

Burada yaşamanın yanı sıra Göz Mağarası'nın ve çevrenin tanınmasını, turizme kazandırılmasını da hedeflediğinin altını çizen Özel, şöyle devam etti: