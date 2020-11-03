Emekli mühendis, araştırma için geldiği köyden 15 yıldır ayrılamıyor

MEHMET ÇETİN - Bir arazi çalışması için 18 yıl önce Karaman'a gelen jeoloji mühendisi, hayran kaldığı Göz Mağarası'nın yakınında bir taş ev inşa ederek 15 yıldır tek başına bir hayat sürdürüyor.

Aslen Sivaslı olan ve Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğünde çalıştığı sırada arazi taraması için 2002'de Karaman'a gelen mağara araştırmacısı jeoloji mühendisi Emrullah Özel, bir muhtarın tavsiyesiyle Bucakışla köyündeki Göz Mağarası'nı gezdi.

Mağara ve çevresine hayran kalan 71 yaşındaki Özel, o dönem bölgeden arazi satın almak istedi ancak maddi imkanları el vermediği için bu arzusunu yerine getiremedi.

Bir yıl sonra emekli olmasının ardından ikramiyesiyle satın aldığı arazi üzerine taş ev inşa eden Özel, 2005'ten bu yana bu topraklarda şehir stresinden uzak, doğayla iç içe yaşıyor.

Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğayı seven biri olduğunu söyleyerek, daha önce Ankara ve Sivas'ta yaşamasına rağmen köy yaşantısı tecrübesi olduğunu anlattı.

Bucakışla yakınındaki Göz mevkisindeki evini yaptığı sırada yol ve elektrikten yoksun bir hayat sürdüğünü dile getiren Özel, "Önceleri elektrik ve yol yoktu. Jeneratörle, güneş enerjisiyle elektrik ihtiyacımı karşılıyordum. Sonra yeşil hat elektriği geldi. Yaşam daha kolaylaştı. Burada yaşamaya başladım. 15 yıl geçti, yaz kış buradayım." diye konuştu.