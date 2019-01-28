Emel Çölgeçen ve Pelin Öztekin, Aslında Özgürsün ile tiyatro sahnesinde

ProjectAS Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve Ali Kemal Güven’in yönettiği “Aslında Özgürsün”, artık seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

Aşka aşık iş kadını Berna (Emel Çölgeçen) ile evli ve umutsuz ev kadını Belgin’in (Pelin Öztekin) kimliklerini ve aşkı arayış hikayesi iddialı ve eğlenceli bir prodüksiyon ile sahnede olacak!

“Bir şehir. İki kadın. Bir çok erkek!” sloganıyla yola çıkan Aslında Özgürsün tiyatro oyunu 4 Şubat Pazartesi 20:30’da Artı Sahne’de prömiyer yapacak.

Oyunun premier gecesi ve turnesine ait biletleri Biletix’de satışta.

