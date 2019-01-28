MAGAZİN

Emel Çölgeçen ve Pelin Öztekin, Aslında Özgürsün ile tiyatro sahnesinde

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 28.01.2019 23:49 | Son Güncelleme

Televizyon ve tiyatro sahnelerinin genç ve başarılı iki ismi Emel Çölgeçen ve Pelin Öztekin, Türkiye’nin en önemli kadın yazarlarından Duygu Asena’nın hikayesi için aylardır hummalı bir çalışma içinde.

Emel Çölgeçen ve Pelin Öztekin, Aslında Özgürsün ile tiyatro sahnesinde

ProjectAS Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve Ali Kemal Güven’in yönettiği “Aslında Özgürsün”, artık seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

Aşka aşık iş kadını Berna (Emel Çölgeçen) ile evli ve umutsuz ev kadını Belgin’in (Pelin Öztekin) kimliklerini ve aşkı arayış hikayesi iddialı ve eğlenceli bir prodüksiyon ile sahnede olacak!

“Bir şehir. İki kadın. Bir çok erkek!” sloganıyla yola çıkan Aslında Özgürsün tiyatro oyunu 4 Şubat Pazartesi 20:30’da Artı Sahne’de prömiyer yapacak.

Oyunun premier gecesi ve turnesine ait biletleri Biletix’de satışta.

PARTNERKilo verdikten sonra... Bambaşka biri olduKilo verdikten sonra... Bambaşka biri oldu
Melek Mosso'dan 'Keklik Gibi' sürprizi!Melek Mosso'dan 'Keklik Gibi' sürprizi!
Fazıl Say'dan İstanbul'da yeni konserFazıl Say'dan İstanbul'da yeni konser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Duygu Asena Emel Çölgeçen Pelin Öztekin Aslında Özgürsün

En Çok Okunan Haberler

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Otomobil alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan otomobil almayın

Otomobil alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan otomobil almayın

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

Valilik açıkladı! Acı haber geldi: Ölü ve yaralılar var

Valilik açıkladı! Acı haber geldi: Ölü ve yaralılar var

Duyan oraya koştu! 100 metre kuyruk oluştu: Akın ettiler

Duyan oraya koştu! 100 metre kuyruk oluştu: Akın ettiler

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Ali Poyrazoğlu ve Erhan Yazıcıoğlu, Sefiller'in prömiyerinde buluştu

Ali Poyrazoğlu ve Erhan Yazıcıoğlu, Sefiller'in prömiyerinde buluştu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Oyun öncesi moral depoladılar!

Oyun öncesi moral depoladılar!

Usta isim Şener Şen'e büyük ilgi

Usta isim Şener Şen'e büyük ilgi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Melek Mosso'dan 'Keklik Gibi' sürprizi!

Melek Mosso'dan 'Keklik Gibi' sürprizi!

Fazıl Say'dan İstanbul'da yeni konser

Fazıl Say'dan İstanbul'da yeni konser

Ali Poyrazoğlu ve Erhan Yazıcıoğlu, Sefiller'in prömiyerinde buluştu

Ali Poyrazoğlu ve Erhan Yazıcıoğlu, Sefiller'in prömiyerinde buluştu

Ünlü kadınlar bu davette buluştu!

Ünlü kadınlar bu davette buluştu!

Fazıl Say'ın Konya konserine büyük ilgi!

Fazıl Say'ın Konya konserine büyük ilgi!

Janset ve Gökçe Özyol, Romantizma oyunu öncesi moral depoladı

Oyun öncesi moral depoladılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.