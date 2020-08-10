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Emel Müftüoğlu eleştirilere filtreyle cevap verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 12:32 | Son Güncelleme

Başarılı sanatçı Emel Müftüoğlu gözlerinin küçük olmasını eleştirenlere sosyal medya hesabından esprili bir yanıt verdi. Müftüoğlu’nun paylaşımını ünlü isimler yorum bombardımana tuttu.

Emel Müftüoğlu eleştirilere filtreyle cevap verdi

Yıllara meydan okuyan usta sanatçı Emel Müftüoğlu fiziksel özellikleriyle ilgili yapılan yorumları Instagram filtresiyle cevapladı. Başarılı şarkıcının eğlenceli gönderisi hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

‘ŞİMDİ NE DİYECEKSİNİZ?’

Sürekli güneş gözlüğü taktığı söylenen Müftüoğlu gözlerini filtreyle büyüttü. Yaptığı filtreyle Shrek’e benzetilen Müftüoğlu takipçilerini gülümsetmeyi başardı. Çocuk sesiyle konuşmasıyla tanınan Müftüoğlu sosyal medya hesabındaki son paylaşımıyla çizgi film karakterlerini kıskandı. Eleştirilere gönderme yapan Müftüoğlu fotoğrafının altına, “Yok gözlerim küçükmüş de yok efendim gözlük niye takıyormuşum da alın bakalım. Şimdi ne diceksiniz?” notunu düştü.

emel müftüoğlu

Popçunun gönderisine de ünlü isimler tepkisiz kalmadı. Müftüoğlu’nun paylaşımına Seda Sayan, “Manyak” yorumunu yaptı. Seda Sayan’ın ardından şarkıcıya Tamer Karadağlı, Deniz Seki, Elif Karlı, Günel Zeynal, Ayşegül Aldinç, Seray Sever, Suzan Kardeş ve Yonca Evcimik cevap verdi.


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