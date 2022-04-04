Emel Sayın, Cüneyt Arkın'ın hayatını anlattığı kitabı ‘Benim Kahramanım Türk Halkıdır’da yer alan anı üzerine yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu. Peki Emel Sayın kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Emel Sayın hiç evlendi mi? Ünlü oyuncu ve ses sanatçısının biyografisi haberimizde.

EMEL SAYIN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Emel Sayın, 20 Kasım 1945 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. Ses Kraliçesi unvanına sahip Sayın’ın müzik hayatı 13 yaşında başladı. Arif Sami Toker’den müzik dersleri alan Emel Sayın, üç yıl boyunca Münir Nurettin Selçuk’tan ders aldı.

Ortaokul ve lise eğitimlerini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversite Devlet Konservatuarı Beşiktaş Şan Bölümü’nde aldığı derslerle kendini geliştirdi. Dönem arkadaşları olan Erkin Koray ve Mine Mater ile birlikte Muhittin Sadak’tan solfej eğitimi aldı. Necdet Yazar’ın gazinosunda ilk kez sahne çıkan Sayın, 1963 yılında Ankara Radyosu’nda solist olarak çalıştı.

Lalezar Gazinosu’na assolist olarak transfer olan Emel Sayın, İstanbul Radyosu’na geçti. İstanbul’da müzik ve sinema sektöründe çalışan Sayın, çeşitli Yeşilçam filmlerinde rol aldı. Aşkım Aşkım ve Karınca Yuvası dizilerinde rol aldı.

EMEL SAYIN HİÇ EVLENDİ Mİ?

Emel Sayın, 1966'da İsmet Kasapoğlu ile dünyaevine girdi. Emel Sayın - İsmet Kasapoğlu çifti, 1975'te boşandı. Fakat çift, buna rağmen 1976 tekrar yeniden evlendi. 1979'da ise tekrar boşandılar. Emel Sayın; 1979-1981 yılları arasında Selçuk Aslan, 1986-1999 yılları arasında David Younnes evli kalmıştır.

