Emel Sayın: 'Yeter!' demek için baskı ile evlendim

BloombergHT'de yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programının, 700. bölüm özel konuğu Emel Sayın oldu. Sayın, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"GEREKSİZ BİR İLİŞKİM OLDU"

Usta sanatçı, Aslı Şafak'ın "Hayatınızdan bir yılı silecek olsanız hangi yıl olurdu?" sorusu üzerine "1979... Orada benim hiç istemediğim başlayan bir hikaye var!" derken, sözlerine şöyle devam etti: Kayıp bir zaman... Hiç olmaması gereken bana hiçbir şey katmayan, gereksiz bir ilişkim oldu.

"YETER' DEMEK İÇİN BASKIYLA EVLENDİM!"

Emel Sayın ayrıca, "Bir şeylerden intikam almak için hırsımı yenemediğim için başlattığım bir şeydir o... Bir beraberlik, evliliğe giden bir şey olmaması gerekirdi. 'Yeter!' demek için baskı ile evlendim." ifadelerini kullandı.

ÜÇ EVLİLİK YAŞADI

Sayın, 1966'da İsmet Kasapoğlu ile evlenmişti. 1975'te boşanan ikili, bir yıl ayrı kaldıktan sonra 1976'da tekrar nikah masasına oturmuştu.

Kasapoğlu ile yollarını 1979'da ayıran Emel Sayın, 1979'un 20 Haziran'ında gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu Selçuk Aslan ile evlenmişti. Ancak ikili, 1981’de boşanmıştı.

Ünlü şarkıcı daha sonra 4 Haziran 1986 tarihinde Amerikalı David Younnes ile dünyaevine girmişti. İkili, 1999 yılında evliliklerini bitirmişti.



