Emiliano Sala'nın içinde olduğu uçağın parçalarının bulunduğu iddia edildi

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan ancak Manş Denizi üzerinde kaybolan küçük uçağın enkazıyla ilgilli açıklama geldi. Araştırmacılar, Fransa kıyalarında uçağa ait olduğu düşünülen iki koltuğa ait mindere rast gelindiğini duyurdu.

Btitanya Hava Kaza Araştırmaları Bölümü (AAIB) de Surtainville yakınlarında bulunan parçaları doğruladı. AAIB'den yapılan açıklamada, "Ön araştırma sonucunda kayıp uçtağa ait olabilecek minderler bulundu" denildi.

Keşif ekibi, bu gelişmenin ardından araştırmaların suyun altına yönettileeceğini açıkladı. Hava koşulları nedeniyle çalışmalar hafta sonunda başlayacak ve üç gün sürecek.

28 yaşındaki Arjantinli golcü, Championship ekiplerinden Cardiff City'e 17 millyon euroya transfer olarak kulüp rekoru kırmıştı. Cardiff City 28 yaşındaki golcüyü, Cumartesi günü 15 milyon sterlin ücretle Nantes kulübünden transfer etmişti. (NTVSpor)

