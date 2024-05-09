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Emily Blunt öpüşme itirafıyla gündemde! Kusmak istediğini açıklayınca...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.05.2024 09:01
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Altın Küre ödüllü aktris Emily Blunt öpüşme itirafıyla gündemde. Oyuncu Hollywood'daki bazı rol arkadaşlarıyla öpüşmenin midesini bulandırdığını açıklayarak adından söz ettirdi.

Emily Blunt öpüşme itirafıyla gündemde! Kusmak istediğini açıklayınca...

Tom Cruise, Cillian Murphy, Matt Damon ve son olarak Ryan Gosling'in de aralarında olduğu pek çok isimle rol alan Altın Küre ödüllü aktris Emily Blunt açıklamasıyla gündemde.

Howard Stern'in radyo programına konuk olan Hollywood yıldızı, bazı rol arkadaşlarıyla öpüştükten sonra kusmak istediğini açıklayarak adından söz ettirdi.

Bir aktörü öptükten sonra kendini kötü hissedip hissetmediği sorulan Blunt, aktör ismi vermeden, "Kesinlikle, kesinlikle. Bunun aşırı bir nefret olduğunu söyleyemem ama kesinlikle bir kısmından keyif almadım" cevabını verdi.

Ekran Alıntısı

"Herkeste sevdiğim bir şey bulmam gerektiğini düşünüyorum" diyen Blunt "Bir şey bulmam gerekiyor, tek bir şey bile olsa. Hoş bir gülümseme olabilir, konuşma tarzları veya kibarlığı hoşuma gidiyor olabilir. Yani rastgele bir şey olabilir. O kişiyle ilgili sevdiğiniz bir şeyi veya karakter olarak onda sevdiğiniz bir şeyi bulun ve sonra ona yönelin" diyerek gündem oldu.


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