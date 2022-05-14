Emily Ratajkowski'nin tarzını ve stilini benimsemek isteyenler için favori spor ayakkabılarına uygun fiyatlı alternatifler

Başarılı işleriyle sık sık gündeme gelen dünyaca ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski, kusursuz fiziğiyle ne giyse kendine çok yakıştırıyor. Her kombini başarıyla taşıyan ünlü modelin seçtiği ürünler sıkı takipçilerinin radarına giriyor. Son dönemlerde kullandığı ayakkabı da pek çok kişinin ilgisini çekti. Siz de giydiği ayakkabıya hayran kaldıysanız ve benzer ürün arayışı içindeyseniz listemize göz atmalısınız. Hem bütçenizi yormayan hem şık görünüme sahip ürünlerle tanışmaya hazırsanız başlayalım.

1. Benzersiz tasarımıyla Superga Spor Ayakkabı

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Emily Ratajkowski'nin tarzına uygun ayakkabı arıyorsanız Superga Spor Ayakkabı'yı tercih edebilirsiniz. Zamansız tasarımıyla oldukça şık ürünü mevsimlik olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yumuşak orta tabanı gün boyu konforlu hissettirir ve ayakları yormaz. Pamuktan elde edilen üst malzemenin nefes alan yapısı, sıcak havalarda ayağınızın serin ve kuru kalmasına yardımcı olur. Bağcık sayesinde ürünü ayağınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Kauçuk alt tabanı yerden gelen darbeleri emerek şiddetini azaltır. Ayrıca yere sağlam şekilde basarak ıslak zeminlerde güvenle hareket etmenizi sağlar. Üst kısımda bulunan logo ise ayakkabıya zarif bir detay katar.

2. Ayağınıza rahatlığı getiren US Polo Assn Penelope Spor Ayakkabı

Bahar ve yaz aylarında kullanabileceğiniz US Polo Assn Penelope Spor Ayakkabı, zarif duruşuyla ayağınızda güzel bir görünüm sergiler. Bez malzemeden elde edilen ürün, nefes alan yapısıyla sıcak havalarda serin tutar. Yumuşak iç tabanı, uzun süreli kullanımda ayağınızı yormaz. Ayakkabı üzerinde bulunan logo, ürüne güzel bir detay katar. Bağcık sayesinde ayakkabıyı ayağınıza göre ayarlayabilirsiniz. Alt tabanı yerden gelen darbeleri emerek şiddetini azaltır. Yeri sağlam tutan tasarımı sayesinde ıslak ve kaygan zeminlerde rahat hareket imkânı verir. Zarif tasarımıyla günlük ve spor kombinlere rahatlıkla uyum sağlar.

3. Güzel görünümüyle Vans Yt Ward Spor Ayakkabı

Ünlü oyuncu ve model Emily Ratajkowski'nin giydiği muhteşem ayakkabıya benzer bir ürün arıyor ancak beyaz yerine koyu tonları tercih ediyorsanız Vans Yt Ward Spor Ayakkabı'ya göz atmalısınız. Bahar ve yaz aylarında tercih edebileceğiniz ürün, hafif yapısıyla ayaklarınızı yormaz. Yumuşak tabanı gün boyu konforlu kullanım sunar. Günlük yaşamda kullanabileceğiniz ürünle birbirinden şık spor kombinler oluşturabilirsiniz. Bağcıkları sayesinde ayakkabıyı ayağınıza göre ayarlayabilirsiniz. Siyah şeritler ürüne hoş bir görünüm kazandırır. Alt tabanı yerden gelen darbeleri emerek şiddetini azaltır. Sağlam materyallerle üretilen ayakkabıyı uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

4. Şık duruş sergileyen Skechers Spor Ayakkabı

Hem spor hem şık kombinlere eşlik edecek bir spor ayakkabı arıyorsanız Skechers Street Cleat-bring It Back sizin için iyi bir seçim olabilir. Orta kalınlıktaki tabanı sayesinde konforun tadına varabilir, boyunuzun daha uzun görünmesini sağlayabilirsiniz. Dilerseniz çift renk bağcık kullanarak istediğiniz havayı yakalayabilir, kombinlerinize uygun hâle getirebilirsiniz. Air cooled memory foam iç tabanı uzun süre kullansanız da ayaklarınızı yormaz. Siyah ve beyaz renklerin kullanıldığı modelle jean, tişört giyip ya da ince askılı saten elbiseyi üzerinize geçirip caddelerde tarzınızı konuşturabilirsiniz.

5. Her türlü kıyafetle güzel bir birliktelik sunan Les Tropéziennes Par M. Belarbi

Giyimiyle herkesi büyüleyen Emily Ratajkowski'nin tarzına yakın ürünlere sahip olmak istiyorsanız Les Tropéziennes Par M. Belarbi'nin spor ayakkabısını tercih edebilirsiniz. Zarif tasarımıyla dikkat çeken ürün, hoş görünümüyle ayağınızda şık bir duruş sergiler. Nefes alan yapısı, sıcak havalarda ayağınızı serin ve kuru tutar. Hem bahar hem yaz aylarında kullanabileceğiniz ayakkabıyı her türlü spor ve günlük kombinle birleştirebilirsiniz. Bağcıkları sayesinde ürünü ayağınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yeri sağlam şekilde tutan alt tabanı, ıslak ve kaygan zeminlerde rahat hareket etmenizi sağlar. Sağlam materyaliyle uzun süre size eşlik eder.

6. Günlük kombinlerin vazgeçilmezi olacak KOOLABURRA BY UGG Spor Ayakkabı

Emily Ratajkowski'nin tarzını yakalamayı istiyor ancak siyah renkten vazgeçemiyor musunuz? Öyleyse KOOLABURRA BY UGG Spor Ayakkabı tam size göre! Modelin yelken bezi ve süet üst kısmı nefes alan yapısıyla sıcak havalarda ayağınızı serin tutar. Hafif yapısı sayesinde uzun süreli kullanımda ayağınızı yormaz. Keten astarı hava sirkülasyonu sağlayarak ayağın kuru kalmasına yardımcı olur. Ortholite konforlu köpük iç tabanı ise gün boyu konforlu hissettirir. Yaz ve bahar aylarında tercih edebileceğiniz ürün, zarif duruşuyla kombinlere şıklık katar. Yapılandırılmış bağcıkları farklı bir hava yakalar. Siyah renkli ayakkabıyı kot pantolon ve oversize tişörtü tamamlamak için kullanabilirsiniz.

7. Sıcak havalarda ayağınızı serin tutan Big Star Spor Ayakkabı

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Kendine has tarzıyla herkesin beğenisini kazanan Emily Ratajkowski'nin ayakkabısına benzer ancak farklı renklerde bir model arıyorsanız Big Star Spor Ayakkabı'ya göz atabilirsiniz. Lacivert renk üzerine beyaz çizgi detaylarıyla göz dolduran ayakkabı, zarif bir duruş sergiler. Nefes alan yapısıyla bahar ve yaz aylarında ayağınızı serin tutar. Ayakkabıyı dilerseniz yürüyüşlerde dilerseniz spor ve şık kombinlerde tercih edebilirsiniz. Bağcıkları sayesinde ürünü ayak yapınıza göre ayarlayabilirsiniz. Alt tabanı yerden gelen darbeleri emerek şiddetini azaltır. Dayanıklı materyallerden üretilen ürünü uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz.

8. Gün boyu ayaklarınızı yormayan Mustang Spor Ayakkabı

Hem yaz hem bahar aylarında kullanabileceğiniz Mustang Spor Ayakkabı, sade ve modern tasarımıyla dikkat çeker. Yumuşak süslü dikişleri ve logo, ürüne güzel bir detay kazandırır. Hafif yapısıyla gün boyu ayağınızı yormaz. Yumuşak iç tabanı ayaklarınıza ihtiyacı olan rahatlığı sunar. Tekstil üst kısım bunaltıcı sıcaklarda ayağınızın hava almasını sağlar. Sportif kauçuk tabanı ise yeri sağlam şekilde kavrayarak ıslak ve kaygan zeminlerde rahat hareket imkânı verir. Bağcıkları sayesinde ayakkabıyı ayağınıza uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Günlük olarak kullanabileceğiniz ürünü mini kot etek ve beyaz atletle kombinleyebilirsiniz.

9. Zarafeti ayağınıza taşıyan MP Spor Ayakkabı

Güzel oyuncu Emily Ratajkowski'nin giydiği ayakkabıya benzer ayakkabı almak istiyor ama bir türlü bulamıyorsanız üzülmeyin. MP Spor Ayakkabı düşündüğünüz ürün olabilir. Keten dış yüzeyi nefes aldığı için sıcak bahar ve yaz aylarında ayağınızı kuru tutar. Yumuşak iç tabanı ayakkabıyı uzun süre kullansanız da ayaklarınızı yormaz. Günlük kombinlerinize eşlik edecek ayakkabı, zarif duruşuyla ayağınızda güzel bir görünüm sergiler. Yeri sağlam şekilde kavrayan termoplastik tabanı ıslak zeminlerde rahat hareket etmenizi sağlar. Ayakkabıyı çiçek desenli mini elbise ve kol çantasıyla kombinleyebilirsiniz.

10. Dayanıklı yapısıyla Saraypark Spor Ayakkabı

Emily Ratajkowski'nin tarzından ilham alarak oluşturacağınız kombinlere Saraypark Spor Ayakkabı'yı dâhil edebilirsiniz. Ketenden elde edilen ürün, nefes alan yapısı sayesinde sıcak bahar ve yaz aylarında ayağınızı kuru, serin tutar. Uzun süreli kullanımlarda ayağınızı yormaz. Üst kısımda bulunan siyah şeritler ürüne güzel ve minimalist bir detay katar. Bağcıkları sayesinde ayakkabıyı ayağınıza göre ayarlayabilirsiniz. PVC alt tabanı yerden gelen darbeleri emerek şiddetini azaltır. Termoplastik iç tabanı ise yumuşak yapısıyla gün boyu konforlu kullanım sunar. Ayakkabıyı kısa şort ve basic tişörtle tamamlayabilirsiniz.