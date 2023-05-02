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Emily Ratajkowski'nin transparan seçimi! Arkasını dönünce cesareti ortaya çıktı

02.05.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde aşk hayatıyla gündemde olan Emily Ratajkowski MET Gala partisinde oldukça iddialıydı. Kendall Jenner gibi tanga seçiminde bulunan model transparan giyip kıvrımlarını sergilemekten çekinmedi.

Emily Ratajkowski'nin transparan seçimi! Arkasını dönünce cesareti ortaya çıktı

Geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Harry Styles ile öpüşürken yakalanan Emily Ratajkowski gündemden düşmüyor. Arkadaşı Olivia Wilde'ın eski sevgilisiyle çıkan görüntüleri sonrasında adından söz ettiren model MET Gala partisinde oldukça iddialı bir seçim yaptı.

Sebastian Bear-McClard ile evliliği sırasında defalarca aldatıldığını öğrenip boşanma kararı alan model Emily gala sonrasında yapılan partide siyah seçimiyle dikkat çekti.

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YİNE CESARETİNİ KONUŞTURDU

Transparan giyen Emily Ratajkowski yine çok cesurdu. Takıp takıştıran model tanga iç çamaşırı seçimiyle yine kalçalarını göstermekten çekinmedi.

Partinin en müstehcen görünümü! Önü, arkası... Partinin en müstehcen görünümü! Önü, arkası...

Model partide kendisine baktıran isimler arasında yerini aldı. Saçlarını dalga yaparak açık bırakan modelin partide yalnız olması da gözlerden kaçmadı.

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