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Kendall Jenner MET Gala parti tarzıyla olay oldu! "Sanki elbise eksik kalmış"

02.05.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model Kendall Jenner ve Bad Bunny, MET Gala sonrası düzenlenen partiye giderken görüntülendi. Kendall Jenner gala için ilginç bir seçim yaptı ve tanga giyip partiye geldi. Sütyen de tercih etmeyen model partinin en müstehcen görünüme sahip isimlerindendi.

Kendall Jenner MET Gala parti tarzıyla olay oldu! "Sanki elbise eksik kalmış"

2019 yılında hayatını kaybeden tasarımcı Karl Lagerfeld'e saygı duruşunda bulunan Met Gala gecesi kadar gece sonrası yapılan partide dikkat çekiyor.

Kendall Jenner ve Bad Bunny, MET Gala sonrası düzenlenen partiye giderken görüntülendi.

27 yaşındaki Kendall, yeni sevgilisi Porto Rikolu rapçi Bad Bunny ile partiye gelirken hayal gücüne çok az yer bırakan tamamen şeffaf siyah mikro bir elbise içinde büyüleyici görünüyordu.

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Sütyen giymeyen model bu konuda oldukça cesurdu. İlginç kıyafetinin üzerine tanga tercih eden Jenner'ı görenler "Kıyafette bir şeyler eksik", "İlginç seçim", "Sanki yarım kalmış" yorumlarında bulundu.

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Kendall Jenner Met Gala partisinin en müstehcen görünüme sahip isimlerinden olmayı da başardı.

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