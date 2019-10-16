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Emily Ratajkowski siyah mayosuyla nefes kesti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.10.2019 11:38 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yılın nisan ayında oyuncu Sebastian Bear-McClard ile dünya evine giren Ratajkowski, bir arkadaşıyla Miami'de objektiflere takıldı.

Ünlü model, siyah mayosuyla ve düzgün fiziğiyle meraklı bakışları üzerinde topladı.

Emily Ratajkowski kimdir?

Emily Ratajkowski, 7 Haziran 1991 tarihinde dünyaya geldi. İngiltere'de doğan Polonya asıllı baba ve İsrail asıllı bir annenin kızı olan Ratajkowski, 2004 yılında ilk filmi ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Annesi Kathleen Balgley bir akademisyen, babası John Ratajkowski ise bir ressam ve öğretmen olan Ratajkowski, beş yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Encinitas şehrine yerleşti. On dört yaşında Ford Models isimli modellik ajansına katıldı. Lise eğitimini, babasının da öğretmenlik yaptığı San Dieguito Akademisi'nde tamamladı. 2009 yılında Kaliforniya Üniversitesi'ne yüksek öğrenim hayatına başlasa da mankenlik kariyerini sürdürmek için bir yıl sonra buradan ayrıldı.

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Emily Ratajkowski siyah mayo

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