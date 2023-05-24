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  4. Emily Ratajkowski tanga bikinisiyle duşa girdi! Olay oldu

Emily Ratajkowski tanga bikinisiyle duşa girdi! Olay oldu

24.05.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014 ve 2015 yıllarında Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi 100 kadınından biri seçilen Emily Ratajkowski sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. İddialı ve cesur tarzıyla sık sık konuşulan Emily bu defa duştan paylaşım yaptı.

Emily Ratajkowski tanga bikinisiyle duşa girdi! Olay oldu

Geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Harry Styles ile öpüşürken çekilen görüntüleri sosyal medyaya düşen ünlü model Emily Ratajkowski cesur pozlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Emrata lakaplı model ve oyuncu Emily Ratajkowski bu defa yine sınırları zorladı ve duştan paylaşım yaptı. Inamorata serisinin bazı parçalarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü model tanga bikinisiyle dikkat çekti.

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Ünlü modelin bu paylaşımına beğeni yağdı. Sosyal medyada 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Muhteşemsin' gibi yorumlar yapıldı.

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Londra'da doğup büyüyen Emrata, Polonyalı bir anne ve İsrailli bir babanın kızı.

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2004 yılında oyunculuğa adım atan Emrata, sonradan mankenliğe yöneldi.

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Model olma hayalleriyle Kaliforniya Üniversitesi'ndeki eğitimini yarım bırakan yıldız, çıplak pozlarıyla sanat camiasının cesur kişilikleri arasında yer alıyor.

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Emily Ratajkowski sosyal medya emily

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