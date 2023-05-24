Emily Ratajkowski tanga bikinisiyle duşa girdi! Olay oldu

Geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Harry Styles ile öpüşürken çekilen görüntüleri sosyal medyaya düşen ünlü model Emily Ratajkowski cesur pozlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Emrata lakaplı model ve oyuncu Emily Ratajkowski bu defa yine sınırları zorladı ve duştan paylaşım yaptı. Inamorata serisinin bazı parçalarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü model tanga bikinisiyle dikkat çekti.

Ünlü modelin bu paylaşımına beğeni yağdı. Sosyal medyada 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Muhteşemsin' gibi yorumlar yapıldı.

Londra'da doğup büyüyen Emrata, Polonyalı bir anne ve İsrailli bir babanın kızı.

2004 yılında oyunculuğa adım atan Emrata, sonradan mankenliğe yöneldi.

Model olma hayalleriyle Kaliforniya Üniversitesi'ndeki eğitimini yarım bırakan yıldız, çıplak pozlarıyla sanat camiasının cesur kişilikleri arasında yer alıyor.



