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Emily Ratajkowski yine takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı

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ÜNLÜLER  | 15.04.2019 10:37 | Son Güncelleme

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Emily Ratajkowski yine gündeme gelmeyi başardı! Güzel model yaptığı paylaşımla takipçilerinin ilgisini çekti.

Emily Ratajkowski yine takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı

Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen model Emily Ratajkowski, yine adından söz ettirdi.

2013 yılında Robin Thicke'nin "Blurred Lines" adlı şarkısının klibinde çıplak olarak yer almasından sonra uzun süre gündemi meşgul eden 27 yaşındaki model, sosyal medya paylaşımalrıyla sık sık konuşuluyor.

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Geçtiğimiz yılın nisan ayında oyuncu Sebastian Bear-McClard ile dünya evine giren Ratajkowski, son paylaşımıyla yine sosyal medyayı salladı.

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Ünlü modelin, köpeğiyle çektirdiği ve "Çöl karidesleri" notunu düştüğü bu karesine yorum ve beğeni yağdı.

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Emily Ratajkowski Emily Ratajkowski instagram

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