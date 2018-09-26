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Emina Jahovic: Beni rahat bırakın

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.09.2018 10:31 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal’dan 3 ay önce boşanan Emina Jahovic'in adı bu aralar Sadettin Saran ile anılıyor! Emina sürekli bununla gündeme gelmekten rahatsız

Emina Jahovic: Beni rahat bırakın

Mustafa Sandal’dan 3 ay önce boşanan Emina Jahovic, önceki gün Nişantaşı City’s’de objektife takıldı. AVM’nin valesine arabasını teslim eden eden Jahovic, daha sonra bir kliniğe gitti.

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Sadettin Saran geçen hafta Instagram sayfasında bir fotoğraf paylaşmış, o karede kendisini öpen kişinin Emina Jahovic olduğu iddia edilmişti. Saran ise bu karedeki kişinin kızı Lal olduğunu ileri sürmüş, sonra da kaldırmıştı.

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Klinikte yaklaşık bir saat kaldıktan sonra çıkış yapan Emina Jahovic, gazetecilerin kendisine bu konuda yönelttiği soruları yanıtsız bırakıp “Beni rahat bırakın” dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ikinci el kullanmayı seven sadettin.......ulan adamım diye gezme çünkü adam falan değilsin...boyuna bakan erkek sanır seni.......
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