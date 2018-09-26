Emina Jahovic: Beni rahat bırakın

Mustafa Sandal’dan 3 ay önce boşanan Emina Jahovic, önceki gün Nişantaşı City’s’de objektife takıldı. AVM’nin valesine arabasını teslim eden eden Jahovic, daha sonra bir kliniğe gitti.

Sadettin Saran geçen hafta Instagram sayfasında bir fotoğraf paylaşmış, o karede kendisini öpen kişinin Emina Jahovic olduğu iddia edilmişti. Saran ise bu karedeki kişinin kızı Lal olduğunu ileri sürmüş, sonra da kaldırmıştı.

Klinikte yaklaşık bir saat kaldıktan sonra çıkış yapan Emina Jahovic, gazetecilerin kendisine bu konuda yönelttiği soruları yanıtsız bırakıp “Beni rahat bırakın” dedi.