MAGAZİN

Emina Jahovic kıyafetiyle olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.01.2019 15:19 | Son Güncelleme

Bir süredir Saadettin Saran ile yaşadığı aşkla gündemde olan ünlü Sırp şarkıcı Emina Jahovic MAC Müzik Ödülleri törenine katıldı. Emina Jahovic geceye kıyafetiyle damga vurdu.

Emina Jahovic kıyafetiyle olay oldu

Mustafa Sandal’dan boşandıktan sonra iş adamı Sadettin Saran ile birlikte olan ünlü şarkıcı Emina Jahovic, dün MAC Müzik Ödülleri törenine katıldı.

Gecede Limunada şarkısının klibiyle En İyi Video Müzik Ödülü’ne layık görülen Jahovic, törene Tuvana Büyükçınar imzalı turuncu bir elbise ile katıldı.

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Elbise saç ve makyajıyla oldukça beğeni toplayan Emina sosyal medyanın dilinden ise kurtulamadı.

Hediye paketine benzetilen elbise için ayrıca ‘Perşembe pazarında paketleri süslemek için kullanılan tüllere benziyor’ gibi yorumlar da yapıldı… (Sözcü)

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