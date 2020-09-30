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Emina Jahovic Mustafa Sandal-Melis Sütşurup hakkında konuşmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 12:11 | Son Güncelleme

Şarkıcı Emina Jahovic, önceki akşam Beşiktaş'ta görüntülendi. Jahovic, muhabirlerin eski eşi Mustafa Sandal'ın sosyetik sevgilisi Melis Sütşurup ile yeniden barışmasıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Emina Jahovic Mustafa Sandal-Melis Sütşurup hakkında konuşmuyor

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, önceki akşam Beşiktaş'taki bir mekanda objektiflere yansıdı. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre;

Arkadaşlarıyla buluşan Jahovic, keyifli halleriyle dikkat çekti. Emina Jahovic, çıkışta muhabirlerin eski eşinin sosyetik sevgilisi Melis Sütşurup ile yeniden barışması ve evleneceği haberleriyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

38 yaşındaki Jahovic, ardından hızlı adımlarla özel şoförlü arabasına binerek, oradan uzaklaştı.

Emina Sandal'la 2018 yılında yollarını ayıran Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 6 aylık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı. Ayrılığın ardından Sandal, verdiği röportajda, "Melis ile keyifli vakit geçirdik" demişti.

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