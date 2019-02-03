Emina Jahovic, Sadettin Saran'dan hamile mi?

Şarkıcı Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic ile Sadettin Saran beraberliğini sıkı markaja alan Sırp basını, yine çok çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.
SADETTİN SARAN’DAN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz ay Sırp şarkıcının ünlü iş insanı Saran’dan şiddet gördüğünü iddia eden Kurir gazetesinden sonra bu kez de sahneye yine ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Blic çıktı..
EMİNA’NIN İKİ YÜZÜ!
Gazete, Mustafa Sandal’la Haziran 2018’de biten 10 yıllık evliliğinden iki oğlu olan şarkıcının, Saran’dan dört aylık hamile olduğunu iddia etti. Sırp şarkıcı ise bu şok iddia karşısında “Hamile değilim ama yeni şarkımın hazırlığındayım” mesajı paylaşmakla yetindi. Temmuz 2018’de “Sadettin Saran’la aşk yaşıyor” haberinin ardından soluğu mahkemede alan Emina Jahovic, birkaç ay sonra ilişkiyi itiraf etmişti. (Sözcü)
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