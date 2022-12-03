Emina Jahovic'ten 'nafaka' yanıtı: Erkek, adam gibi davranmalı!

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 2008 yılında evlenmiş ve iki çocukları dünyaya geldi. Çift, 2018 yılında ise boşandı. Boşanma sonrasında ikili nafaka yüzünden davalık oldu. Jahovic, Mustafa Sandal'ın nafaka iptali için dava açtığını duyunca eski eşini kendisinden 'mal kaçırmakla' suçlamıştı.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Emina Jahovic, geçtiğimiz gün Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu arasında da yaşanan nafaka konusu hakkında konuştu. Jahovic, muhabirlerin, "Anne eğer çalışıyorsa, boşandığı eşinden nafaka almalı mı?" sorusunu yanıtladı.

"ERKEĞİN SORUMLULUK ALMASI LAZIM"

Jahovic, "Ben karışmak istemiyorum ama ben de aynı sorunu yaşadım. Erkeğin sorumluluk alması lazım, ailesine tabii ki bakması lazım. Erkek, erkek adam gibi davranmalı. Çocuklarının nafakasını ödemeli" diyerek hemcinslerini savundu.

