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Emina Jahovic'ten 'Yenge' yanıtı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 30.09.2019 10:12 | Son Güncelleme

Şarkıcı Mustafa Sandal'dan ayrıldıktan sonra Saadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan Emina Jahovic, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Emina Jahovic'ten 'Yenge' yanıtı

Mustafa Sandal ile yaptığı evlilikten iki erkek çocuk sahibi olan 37 yaşındaki Emina Jahovic, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Sahne aldığı mekanlarda çekilmiş görüntüleri ya da bir kampanya için çekilmiş birbirinden özel karelerini takipçileriyle paylaşmaktan geri durmayan Emina, bu defa takipçilerinin sorularını yanıtladı.

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Emina Jahovic, instagram hesabının soru sorma özelliğini kullanarak takipçilerinden kendisine sorular yöneltmelerini istedi. Aralarında Türklerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden yorumlar ve sorular alan Emina’ya bir takipçisi ‘Yenge’ şeklinde seslendi.

emina-sandal-ic

Emina’nın bu çıkışa yanıtı ise ‘Kimin?’ şeklinde oldu.

Emina’nın adı bir süredir Sadettin Saran ile anılıyor…

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Anahtar Kelimeler:
Emina Jahovic Emina Jahovic instagram Emina Jahovic ve Sadettin Saran

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