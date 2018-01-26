MAGAZİN

Emina Sandal'ın paylaşımı tepki çekti!

MAGAZİN HABERLERİ | 26.01.2018 20:49 | Son Güncelleme 10 saat önce

Mustafa Sandal'dan boşanma hazırlıkları yapan Emina Sandal'ın, arkadaşı Djura Stanic ile birlikte çektirdiği fotoğraf takipçilerinin tepkisini çekti.

Emina Sandal'ın paylaşımı tepki çekti!

Mustafa Sandal ile 10 yıllık eşi, 2 oğlunun annesi Emina Sandal'ın evliliği sallantıda. Çiftin yakınları ''Krizi aşamadılar. Boşanmaları an meselesi'' yorumunu yapıyor.

Emina Sandal bu sıkıntılı dönemi ülkesinde çıkardığı albümle atlatmaya çalışıyor. Şimdilerde albüm tanıtımı için ülkesinde olan Emina Sandal, burada emlak işleriyle ilgilenen arkadaşı Djura Stanic ile buluştu.

Bir araya gelen arkadaşlar çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. Emina Sandal bu kareyi ''Arkadaşlar hep beraber daha iyi'' notuyla paylaştı. Mustafa Sandal ve Emina Sandal'ın aynı dönemde albüm çıkarması da bu ayrılık haberlerinin reklam olarak yorumlanmasına neden olmuştu.

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MUSTAFA BEĞENDİ TAKİPÇİLERİ ELEŞTİRDİ
Emina Sandal'nın arkadaşıyla birlikte çektirdiği ve paylaştığı bu fotoğrafı son derece samimi bulan Türk takipçileri ayrılık aşamasında olan bir kadının böylesine samimi pozlar vermesini eleştirirken, ikilinin ellerinin birbirine değdiğini söyleyen çok sayıda yorum yapıldı.

Her ne kadar Türk takipçileri, Emina Sanda'yı bu paylaşımından dolayı yerden yere vursa ve ona çok kızsa da Emina'nın kocası Mustafa Sandal fotoğrafı beğenmeyi ihmal etmedi.

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emina sandal mustafa sandal

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne var bu resimde.millet çatacak yer arıyo ama sadece kendi egolarını tatmin ediyor.yazık be klavyeden salla gitsin.bu akşam kadıköyde 3 genç 1 i kız 5 pkk lı tarafından dövüldü.bütün kadıköy izlemiş.var ya bi cacık olmaz bu ülkeden.
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